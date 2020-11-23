Son dakika: İsrail basınından çok çarpıcı iddia: Netanyahu'dan Suudi Arabistan'da gizli görüşme

SON DAKİKA HABERİ: İsrail basınının iddiası gündeme bomba gibi düştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'a gizli bir görüşme için ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sessiz sedasız Pazar günü gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin bir bilgi veya program yer almadı. İsrail basınının iddiasına taraflardan bir yalanlama veya açıklama gelmedi.

İSRAİL-BAE İLE İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRME KARARI ALMIŞTI

İsrail, bir diğer Arap ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme görüşmeleri başlatmıştı. Görüşmeler sonrası bir anlaşma imzalanarak duyurulmuştu. BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nun, BAE ve İsrail arasında tam diplomatik ilişki ve barış anlaşması olan İbrahim Anlaşması'nı onayladığı duyurulmuştu.

BAE ve Bahreyn halkları normalleşmeye tepki göstererek protestolar gerçekleştirmişti.

ABD NORMALLEŞMEYİ MEMNUNİYETLE KARŞILAMIŞTI

ABD, İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılamıştı. Trump, konuya ilişkin olumlu açıklamalarda bulunmuştu. Bu anlaşmanın ardından uzmanlar Suudi Arabistan'ı işaret etmişti.

"PRENS SELMAN TAHT KARŞILIĞINDA ANLAŞMAYA SICAK" YORUMLARI YAPILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir diğer hedefinin İsrail ile Suudi Arabistan'ı bir masaya oturtmak olduğu belirtilmişti. Uzmanlar, ülkede büyük güç sahibi olan Veliaht Prens Selman'ın taht karşılığında İsrail ile normalleşmeye sıcak baktığı belirtilmişti.

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