Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Suudi Bakan: Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel

Suudi Bakan: Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel

Giriş Tarihi: 23.11.2020 ABONE OL
Suudi Bakan: Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel
SUUDI Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Türkiye ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu dile getirdi. Al Suud, Ülkesinin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi oturumları arasında Reuters haber ajansına konuştu. "Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok" diyen Al Suud "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz." diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı. Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn ile birlikte Katar ile olan anlaşmazlığı sona erdirmenin bir yolunu aramaya devam ettiğini dile getiren Al Suud, ancak meşru güvenlik endişelerini gidermek istediğini sözlerine ekledi. G20 Liderler Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Suudi Bakan: Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA