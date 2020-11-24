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, ’dan 160 milyon doz Covid-19 aşısı alacak

() Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 'nın piyasaya süreceği aşıyı satın alacaklarını duyurdu. Leyen, AB’nin ABD ilaç şirketi Moderna ile 160 milyon doz Covid-19 aşısı için Çarşamba günü anlaşma imzalayacağı açıkladı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 19:22 Son Güncelleme: 24.11.2020 19:30 ABONE OL
AB, Moderna’dan 160 milyon doz Covid-19 aşısı alacak

Korona virüs salgınına karşı geliştirilen potansiyel aşılar için ülkeler ve uluslararası toplumlar aşıya hızlı şekilde ulaşmak için şirketlerle anlaşma yapmaya devam ediyor.

160 MİLYON DOZ ANLAŞMASI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, AB'nin Çarşamba günü ABD ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen potansiyel Covid-19 aşısı için 160 milyon dozluk anlaşma imzalayacağını duyurdu. Leyen, "Yalnızca güvenli ve etkili bir aşının bu salgına kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sağlayacağını biliyoruz" dedi.

'GÜVENLİ VE ETKİLİ'


Başkan Leyen, Moderna'nın geliştirdiği aşı adayının güvenli ve etkili olduğu kanıtlandıktan sonra her üye devlete nüfus büyüklüklerine göre aşının aynı anda ulaştırılacağını belirtti.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İMZALAR ATILACAK


Moderna, geçtiğimiz hafta geliştirdiği korona virüs aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu belirten bir analiz paylaşmıştı. Moderna'nın analiz sonucu ABD'li Pfizer ve Alman ortağı BioNTech'in geliştirdiği aşıdan sonraki en etkili aşı adayı olarak öne çıkmıştı. AB ile Moderna arasında Çarşamba günü imzalanması planlanan anlaşma, AB'nin aşı üreticileriyle imzaladığı altıncı anlaşma olacak.

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AB, Moderna’dan 160 milyon doz Covid-19 aşısı alacak
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