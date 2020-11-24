Son dakika haberi: Aliyev'den Batılı liderlere tepki: Camilere domuz kafası atanlar mı bize ders verecek ve endişelerini bildirecek?

MEKKE'DEN GETİRDİĞİ KUR'AN-I KERİM'İ AĞDAM CAMİSİNE BAĞIŞLADI

Aliyev, Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'i Ağdam Camisi'ne bağışladığını belirterek şöyle devam etti:

"Mekke'yi 4 kez ziyaret ettiğim için mutluyum. Bir kez rahmetli babamla, 3 kez de cumhurbaşkanı olarak. Kutsal Kabe'de ailemle dua ettiğim için mutluyum. Herkesin kalbinde olanla benim kalbimdeki aynı idi. İlk duam, topraklarımızın işgalden kurtarılmasıydı. Allah'tan topraklarımızı işgalcilerden kurtarmamız için bana güç vermesini istemiştim. Bugün Vandalların yıktığı bir caminin önünde diyorum ki, ben mutlu bir adamım. Dualarımı işittiği ve bana bu gücü verdiği için Allah'a şükrediyorum."

Savaş süresince kendilerine siyasi ve manevi destek veren ülkelerin başında, Türkiye ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiğine dikkati çeken Aliyev, birkaç ülkeden de destek gördüklerini kaydetti.

"ARAZİMİZDEKİ TÜM MABETLER, BİZİM TARİHİ SERVETİMİZDİR"

Aliyev, bazı Batılı liderlerin, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerdeki Hıristiyan mabetlerinin ne olacağı sorusunu gündeme getirdiğini, hem kendisiyle görüşmelerde hem de resmi açıklamalarda endişelerini dile getirdiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimsenin, özellikle İslamofobik duyguları ateşleyen Batılı liderlerin endişelenmesine gerek yok. Kutsal İslami değerlere hakaretleri görmezden geliyorlar, hatta hakaret edenleri haklı çıkarıyorlar. Onların bu konuda konuşmaya hakkı yok. Ayrıca bizim arazimizdeki tüm mabetler, bizim tarihi servetimizdir.