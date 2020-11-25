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'de binasına araçla saldırı girişimi!

’nın başkenti ’de binasına araçla saldırı girişimi gerçekleşti. Üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" yazıları yer alan bir araç ile Başbakanlık binasının önüne gelen bir kişi bariyerlere çarparak durdu.

AA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 14:21 Son Güncelleme: 25.11.2020 14:25 ABONE OL
Berlin'de Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi!

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişi Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu. Üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" yazıları yer alan bir araç sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu.

SÜRÜCÜYE MÜDAHALE

Sürücüye polis tarafından müdahale edildi.

Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu.

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Berlin'de Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi!
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