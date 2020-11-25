İsrail askerinden insanlık dışı uygulama! Ambulanstaki Filistinliye yapılan zulüm böyle görüntülendi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda bulunan Ürdün Vadisi bölgesinde Tel Aviv'in yıkım politikası ve Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto eden göstericilere müdahalesinde yaralanan bir Filistinliyi ambulansın içinden zorla almaya çalıştı.

İsrail askerlerinin olay yerinde bulunan Filistin Kızılayına ait bir ambulansın içinden yaralı Filistinliyi zorla almaya çalışması AA kameramanı Hişam Ebu Şakra tarafından kayıt altına alındı.

İsrail askerleri, yaralı Filistinliyi ambulanstan almaya çalıştı | Video

Ebu Şakra'nın çektiği görüntülerde, İsrail askerleri kapılarını açtığı ambulansın içinden, ilk yardım görevlisi tarafından tedavi edilen yaralıyı zorla almaya çalıştığı görülüyor.

- İlk yardım görevlisini de tartakladılar

İlk yardım görevlisini de tartaklayan İsrail askerleri, tüm çığlıklarına rağmen yaralıyı almaktan vazgeçmiyor.

Askerlerin yoğun bir şekilde etrafında toplandığı ambulansın kapılarını hızla kapatan bir ilk yardım görevlisi, askerleri çıkardıktan sonra ambulansı yaralı ile birlikte olay yerinden uzaklaştırmayı başarıyor.

Filistinli grupların çağrısı üzerine dün Ürdün Vadisi bölgesinde daha önce İsrail'in yıkım politikasına maruz kalan bedevi köyü Yukarı Hammisa'da gösteri düzenlenmişti.

SERT MÜDAHALE

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi kullanmıştı. İsrail askerleri Filistinlilere fiziksel müdahalede de bulunmuş, 3 gösterici plastik mermiyle yaralanmış, çok sayıda gösterici de gazdan etkilenmişti.

Batı Şeria'ya bağlı Tubas kentinin doğu kırsalındaki Hammisa Bedevi köyüne 3 Kasım'da baskın düzenleyen İsrail güçleri, 23 ailenin yaşadığı 11 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yerle bir etmişti.

Filistin makamlarına göre, Tel Aviv yönetimi işgal altındaki Batı Şeria'daki "C Bölgesi" olarak adlandırılan bölgelerde yaşayan Filistinlileri Yahudi yerleşim birimi inşa ve ilhak projeleri çerçevesinde yerlerinden etmeye çalışıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale

SON DAKİKA: İsrail basınının iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Suudi Arabistan'dan ilk açıklama geldi