Sadece dans ederek bir yılda 100 milyon takipçiye ulaştı

ABD'li Charli D'Amelio isimli genç kız ününü katlamaya devam ediyor. Evinde çektiği dans videolarıyla dünyaca üne kavuşan 16 yaşındaki Charli D'Amelio, birbirinden ünlü ismi geride bırakarak sosyal medyada büyük bir rekor kırdı. Genç fenomen, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Üstelik 100 milyon takipçi rekoru sadece 1 yıl içinde gerçekleşti. İnternet tarihine geçen fenomen, TikTok'taki videolarıyla da milyonlara ulaşan Will Smith, Dwayne The Rock Johnson, Selena Gomez, Kylie Jenner, Ariana Grande gibi yıldızlara da fark attı.D'Amelio'nun video paylaşım ağı olan TikTok'ta kırdığı bu rekor ayrıca Çin merkezli TikTok ile ABD merkezli YouTube arasındaki hızı da ortaya koydu. Youtube'da bir hesabın 100 milyon takipçi sayısına ulaşması 14 yıl sürmüştü. D'Amelio, geçen yıl çeşitli reklam anlaşmalarından 4 milyon dolar kazanmıştı.