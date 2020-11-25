Son dakika... ABD tarihi açıkladı! Birbirinin maskesini çalan AB ülkeleri sıraya girdi

Son dakika haberleri... ABD Sağlık Alex Azar düzenlediği basın toplantısında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının dağıtımı için tarih verdi. Azar, "Her şey yolunda giderse, birkaç hafta içinde, 10 Aralık'tan hemen sonra tescillenmiş aşının dağıtımına başlayabiliriz. Öte yandan AstraZeneca İngiltere ve Brezilya'daki klinik deneylerinden umut verici veriler sundu. AstraZeneca'dan 300 milyon doz aşı satın almak konusunda anlaşmamız var" ifadelerini kullandı. İşte ABD'den gelen son dakika açıklamaları ve sonrasında yaşananlar...
SON DAKİKA HABERİ AŞIDA TARİH VERİLDİ: 15 GÜN SONRA
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar olumsuz bir durumun gelişmemesi halinde Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 10 Aralık itibarıyla dağıtımına başlanabileceğini açıkladı.
ABD AÇIKLADI, AB KARIŞTI!
ABD'den gelen son dakika aşı açıklamasının hemen ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin ABD ilaç şirketi Moderna ile 160 milyon doz Covid-19 aşısı için Çarşamba günü anlaşma imzalayacağını duyurdu.
ÖNCE ANLAŞMA İMZALADILAR SONRA DA SIRA KAVGASINA TUTUŞTULAR
Ancak açıklamanın ardından Avrupa Birliği ülkelerinde aşının önce hangi AB ülkesine ne kadar doz gideceği konusunda anlaşmazlıkların olduğu bilgisi yayıldı. Almanya ve Fransa'da yayın yapan medya kuruluşları anlaşma kapsamındaki 160 milyon dozluk ilk seride ne kadar aşının hangi ülkeye gideceği konusunda bir belirsizlik olduğunu duyurdu.
BİRBİRİNE GİDEN MASKE YARDIMLARINA BİLE EL KOYMUŞLARDI
AB'de yaşanan bu gerginlik akıllara koronavirüs pandemisinin ilk dönemlerinde Avrupa Birliği ülkelerinin havalimanlarından gelen son dakika haberlerini getirdi. O kritik günlerde birbirine giden maske ve tıbbi gereç yardımlarına el koyan AB ülkeleri bencil ve barbar tutumları yüzünden dünyayı şoke etmişti.
AB'DEN AŞI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Korona virüs salgınına karşı geliştirilen potansiyel aşılar için ülkeler ve uluslararası toplumlar aşıya hızlı şekilde ulaşmak için şirketlerle anlaşma yapmaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, AB'nin Çarşamba günü ABD ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen potansiyel Covid-19 aşısı için 160 milyon dozluk anlaşma imzalayacağını duyurdu. Leyen, "Yalnızca güvenli ve etkili bir aşının bu salgına kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sağlayacağını biliyoruz" dedi.
EN ETKİLİ AŞI KİMDE?
Başkan Leyen, Moderna'nın geliştirdiği aşı adayının güvenli ve etkili olduğu kanıtlandıktan sonra her üye devlete nüfus büyüklüklerine göre aşının aynı anda ulaştırılacağını belirtti. Moderna, geçtiğimiz hafta geliştirdiği korona virüs aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu belirten bir analiz paylaşmıştı. Moderna'nın analiz sonucu ABD'li Pfizer ve Alman ortağı BioNTech'in geliştirdiği aşıdan sonraki en etkili aşı adayı olarak öne çıkmıştı.
AB ile Moderna arasında Çarşamba günü imzalanması planlanan anlaşma, AB'nin aşı üreticileriyle imzaladığı altıncı anlaşma olacak.