Tarihi zaferin ardından Azerbaycan ordusu Kelbecer'de! 27 yıl sonra bölgeden ilk görüntüler...

ERMENİSTAN BÖLGEDEN ÇEKİLDİ

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü anlaşma ile birlikte 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sona ermişti. Azerbaycan, anlaşmayla hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış oldu hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Bu anlaşmaya göre Ermenistan'ın Kelbecer'i 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim etmesi lazımdı ancak bölgenin coğrafyası geniş olması ve yol kapasitesinin de kısıtlı olması nedeniyle bu süre, Ermenistan'ın talebiyle 25 Kasım'a kadar uzatılmıştı.