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Zimbabve'de çöktü! 30 maden işçisi göçük altında kaldı

Afrika ülkesi Zimbabve'de faaliyet gösteren bir çöktü. Çöken madeninde 30 işçi göçük altında kaldı. Çöken madenin kayıt dışı çalıştığı bilgisi paylaşılırken göçük altında kalan işçileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 16:34 ABONE OL
Zimbabve'de altın madeni çöktü! 30 maden işçisi göçük altında kaldı

Afrika ülkesi Zimbabve'de kayıt dışı faaliyet gösteren bir altın madeninin çökmesi sonucu, 30 kişinin göçük altında kaldığı bildirildi. Zimbabve Madenciler Federasyonu Başkanı Wellington Takavarasha, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Bindura şehrindeki altın madeninde çökme yaşandığını söyledi.

GÖÇÜK ALTINDA 30 KİŞİ VAR

Görgü tanıkları, göçük altında 30 madencinin bulunduğunu ifade etti. Göçük altında kalanların kurtarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Takavarasha, "Altın madenindeki göçükten 6 madenci kurtarıldı." dedi.

Çöken madenin kayıt dışı faaliyet gösterdiği açıklandı.

Ülkede yasadışı faaliyet gösteren altın madenlerinde önlem alınmaması ve aşırı yağışlar nedeniyle sık sık göçükler yaşanıyor.

Zimbabve'den her yıl 1,5 milyar dolar değerinde altının kaçırıldığı tahmin ediliyor.

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Zimbabve'de altın madeni çöktü! 30 maden işçisi göçük altında kaldı
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