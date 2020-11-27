Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa’da cami kapatmaya onay

’da cami kapatmaya onay

Giriş Tarihi: 27.11.2020 ABONE OL
Fransa’da cami kapatmaya onay
Fransa, Müslümanları hedef almayı sürdürüyor. Hükümet, Paris'in banliyölerinden Pantin'de bir camiyi kapatmıştı. Cami yönetimi de kararı yargıya taşımıştı. Danıştay, caminin 6 ay kapatılması kararını onadı.

6 MÜSLÜMAN'IN KATİLİNE CEZA İNDİRİMİ
Kanada'da ise mahkeme, Quebec Camisi'nde namaz kılan 6 kişiyi katleden Alexandre Bissonette'ye verilen 40 yıl hapis cezasını, anayasaya aykırılık gerekçesiyle 25 yıla indirdi.Fransa, Müslümanları hedef almaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Fransa hükümeti, Paris'in banliyölerinden Pantin'de bir camiyi kapatmış, cami yönetimi kararı Danıştay'a götürmüştü. Danıştay bu kararı onaylayarak, Pantin Camisi'nin mahkeme kararıyla 6 aylığına kapatılmasına karar verdi. Danıştay, cami imamının paylaşımlarının provokasyona sebep olduğu kanısına varıldığı için kararın onandığını açıkladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa’da cami kapatmaya onay
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA