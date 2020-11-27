Fransa’da cami kapatmaya onay

Fransa, Müslümanları hedef almayı sürdürüyor. Hükümet, Paris'in banliyölerinden Pantin'de bir camiyi kapatmıştı. Cami yönetimi de kararı yargıya taşımıştı. Danıştay, caminin 6 ay kapatılması kararını onadı.Kanada'da ise mahkeme, Quebec Camisi'nde namaz kılan 6 kişiyi katleden Alexandre Bissonette'ye verilen 40 yıl hapis cezasını, anayasaya aykırılık gerekçesiyle 25 yıla indirdi.Fransa, Müslümanları hedef almaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Fransa hükümeti, Paris'in banliyölerinden Pantin'de bir camiyi kapatmış, cami yönetimi kararı Danıştay'a götürmüştü. Danıştay bu kararı onaylayarak, Pantin Camisi'nin mahkeme kararıyla 6 aylığına kapatılmasına karar verdi. Danıştay, cami imamının paylaşımlarının provokasyona sebep olduğu kanısına varıldığı için kararın onandığını açıkladı.