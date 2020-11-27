Son dakika haberi: Kan grupları ile corona virüs ölüm riski arasında bağ var mı? Yeni araştırmanın sonuçlarını açıkladılar

Bilim insanları tarafından corona virüs ile kan grubu ilişkisi hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Kanada'da yer alan Klinik Bilimler Değerlendirme Enstitüsü, kan grubu ile corona virüse yakalanma riski, ölüm riski arasındaki bağlantıyı yakından inceledi. İnceleme sürecinde 225 bin insan tahlil edildi. "0" veya "AB" fark etmeksizin negatif kan gruplarına sahip olan bireylerde covid-19 oranının %21 daha düşük olduğu saptandı. Son dakika haberine göre ölüm riski hakkında da bilgilendirme yapıldı.

SON DAKİKA HABERİ: CORONA VİRÜS ÖLÜM RİSKİ İLE KAN GRUPLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI AÇIKLANDI!

Uluslararası bilimsel bir heyet tarafından yapılan açıklamada kan grupları ile covid-19 vakaları arasındaki bağlantı masaya yatırıldı. Son dakika haberinin detayları...