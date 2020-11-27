Son dakika haberi: O kan gruplarında corona virüs ölüm riski düştü! Yeni araştırmanın sonuçları açıklandı...

Bilim insanları tarafından corona virüs ile kan grubu ilişkisi hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Kanada'da yer alan Klinik Bilimler Değerlendirme Enstitüsü, kan grubu ile corona virüse yakalanma riski, ölüm riski arasındaki bağlantıyı yakından inceledi. İnceleme sürecinde 225 bin insan tahlil edildi. "0" veya "AB" fark etmeksizin negatif kan gruplarına sahip olan bireylerde covid-19 oranının %21 daha düşük olduğu saptandı. Son dakika haberine göre ölüm riski hakkında da bilgilendirme yapıldı.
SON DAKİKA HABERİ: CORONA VİRÜS ÖLÜM RİSKİ İLE KAN GRUPLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI AÇIKLANDI!
Uluslararası bilimsel bir heyet tarafından yapılan açıklamada kan grupları ile covid-19 vakaları arasındaki bağlantı masaya yatırıldı. Son dakika haberinin detayları...
225 BİN KİŞİ İNCELENDİ!
Kanada'da yer alan Klinik Bilimler Değerlendirme Enstitüsü'nden bilim insanları kan grupları ve Covid-19 arasındaki işikiyi incelemek için geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada küresel olarak 225 bin 556 kişiden alınan kan örnekleri değerlendirdi.
Araştırmacılar, incelenen kişilerin kan gruplarının yüzde 36,3'ünün "A", yüzde 4,5'inin "AB", yüzde 14,9'unun "B" ve yüzde "44,3"ünün "O" olduğunu açıkladı. Bununla birlikte istatistiksel analizlere, Covid-19 risk faktörünü artırabilecek diğer tüm değişken ve öncden bulunan hastalıklar gibi durumların dahil edildiği belirtildi.
RİSK %12 DAHA DÜŞÜK!
Sonuçlarda O kan grubuna sahip olanların corona virüse yakalanma riskinin A grubundan yüzde 5, diğer tüm kan gruplarından ise yüzde 12 oranında daha düşük olduğu görüldü. Çalışmada B kan grubuna sahip insanların ise şiddetli Covid-19 hastalığına yakalanma olasılığının A grubuna göre yüzde 21 daha fazla olduğu belirtildi.
Bununla birlikte araştırmacılar kanlarında Rh antijeni bulunanların, yani pozitif kan gruplarına sahip insanların, kanında Rh antijeni bulunmayan negatif kan gruplarına sahip olan insanlara göre corona virüse karşı daha savunmasız durumda olduğunu ortaya koydu.
KAN GRUBUNUZ NEGATİFSE RİSK AZ
Buna göre A, B, O ya da AB fark etmeksizin negatif kan gruplarına sahip olan kişilerin Covid-19 yakalanma riskinin yüzde 21 oranında daha az, hem 0 hem de negatif kan grubuna sahip olan insanların ise corona virüsten ölme riskinin yüzde 13 ile 19 arasında daha düşük olduğu açıklandı.
Annals of Internal Medicine adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, "İncelediğimiz kan örneklerine sahip insanların bin 328'i şiddetli Covid-19 hastasıydı. Bu insanların büyük bir çoğunluğunun AB pozitif ve B pozitif hastalardan oluştuğunu gördük. Ayrıca küresel sağlık sistemlerinden alınan verilere dayanan çalışmamızda, O veya negatif kan tüm kan gruplarından insanların corona virüse yakalanma veya yakalandığında ölümcül hastalık geliştirme riskinin daha düşük olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Kanadalı bilim insanlarının yaptığı çalışma daha önce Çin'de yapılan farklı bir araştırmanın bulgularıyla da örtüştü.
Çinli araştırmacılar, pandeminin başlangıcında Hubey eyaletindeki 3 farklı hastaneden 2 bin 173 Covid-19 hastasını inceledi. Elde edilen veriler, virüsün ortaya çıktığı eyalaete bağlı Wuhan kentindeki Covid-19'a yakalanmayan 3 bin 694 kişiyle karşılaştırıldı.
Çalışmada Covid-19 nedeniyle ölen 206 hastanın öldüğü, bunların 85'inin A grubuna sahip olduğu ve toplam ölümlerinin yüzde 41'inin oluşturduğu ifade edildi.
Diğer taraftan, çalışmada ölen 52 kişinin kan grubunun O olduğu ve bunun tüm ölümlerin yüzde 25'ine denk geldiği aktarıldı.
Araştırmada "O" kan grubuna sahip insanların virüse yakalanma ve hayatını kaybetme riskinin Kanada çalışmasına benzer bir şekilde, diğer kan gruplarından belirgin bir şekilde daha düşük olduğu görüldü.
Kaynak: ntv.com.tr