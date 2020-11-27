Son dakika haberi: Uzmanlardan o hastalığı olanlara uyarı: Corona virüsü 5 kat daha ağır geçiriyorlar

187 HASTANIN YÜZDE 36'SI

Çalışma 179 tanesi tip 2 diyabet, 8 tanesi tip 1 diyabet hastası olmak üzere 187 ağır semptomlu Covid-19 hastasıyla gerçekleştirilirken hastaların 67'sinde (yüzde 36) diyabetik retinopati olduğu tespit edildi.

Ağır semptomlu Covid-19 hastalığıyla hastaneye kaldırılan 187 hastanın yüzde 26'sı entübe edilirken ve bu hastaların yüzde 45'inde retinopati hastasıydı. Bu durum da retinopati hastalarının retinopati hastası olmayanlara göre beş kat daha fazla tehlikede olduğunu ortaya koydu.