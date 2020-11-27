Son dakika haberi: Uzmanlardan o hastalığı olanlara uyarı: Corona virüsü 5 kat daha ağır geçiriyorlar

Son dakika haberler | Corona virüs o kişileri daha fazla etkiliyor. İngiltere'de ilk kez yapılan bir araştırma çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada o hastalıklara sahip olan kişilerin corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldıklarına entübasyon riski 5 kat artıyor...
5 KAT ARTIYOR
Diabetes Research and Clinical Practice dergisinde yayınlanan çalışma, ilk kez diyabetik retinopati ve Covid-19 ile ilişkisi üzerine bir çalışma yayınladı. İngiltere'deki King's College London'da araştırmacılar, diyabet ve göz hastalığı olan kişilerin Covid-19 ile hastaneye kaldırıldıklarında entübasyon gerektirme riskinin beş kat arttığını ortaya çıkardı.
İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI
NTV'de yer alan habere göre; Corcillo, "Retinopati, kan damarlarındaki hasarın bir göstergesidir. Sonuçlarımız, kan damarlarında önceden oluşan hasarın, yoğun bakım tedavisi gerektiren daha şiddetli bir Covid-19 enfeksiyonu ile sonuçlanabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
187 HASTANIN YÜZDE 36'SI
Çalışma 179 tanesi tip 2 diyabet, 8 tanesi tip 1 diyabet hastası olmak üzere 187 ağır semptomlu Covid-19 hastasıyla gerçekleştirilirken hastaların 67'sinde (yüzde 36) diyabetik retinopati olduğu tespit edildi.
Ağır semptomlu Covid-19 hastalığıyla hastaneye kaldırılan 187 hastanın yüzde 26'sı entübe edilirken ve bu hastaların yüzde 45'inde retinopati hastasıydı. Bu durum da retinopati hastalarının retinopati hastası olmayanlara göre beş kat daha fazla tehlikede olduğunu ortaya koydu.
Çalışmanın yazarı Janaka Karalliedde, "Retinopati gibi diyabetle ilişkili vasküler hastalığın varlığının, şiddetli Covid-19'da daha fazla savunmasızlığa ve solunum yetmezliğine yatkınlığa neden olabileceğini varsayıyoruz" ifadelerini kullandı.Son Dakika Haberi: Bilim Kurulu üyesinden 6 gün uyarısı: Corona virüs test sonucu pozitif çıkan birisiyle temas ederseniz... Son dakika haberler... Dünyayı umutlandıran aşı ile ilgili çarpıcı itiraf: Önemli bir hata yaptık