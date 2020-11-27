Son dakika haberler: Dünyanın konuştuğu COVİD 19 aşısında şoke eden gelişme

Son dakika haberi: Dünya koronavirüs salgınının kıskacında can çekişiyor. Salgın tüm ülkelerde yeni pikler ve dalgalar ile etkili oluyor. Kış aylarının oldukça zor geçmesi beklenirken, ülkelerde vaka sayıları, ağır hasta sayıları ve ölüm sayıları hızla artıyor. Dünya bu karamsar tablo içinde umudunu bilin insanlarından gelecek aşı müjdelerine bağlamış durumda. Pfizer ve BionTech'in açıklamaları ile umutlanılırken, Rusya ve Çin de aşı ile ilgili önemli başarılar elde ettiklerini açıkladı. Aşı denemeleri sürerken, aralık ayında aşılamaların başlaması planlanıyor. Dünyanın bel bağladığı bir diğer aşı ise Astrazeneca - Oxford Üniversitesi işbirliği ile hazırlandı. Yüzde 90 etkiye ulaşıldığı bildirilen aşı ile ilgili şirketten bir itiraf geldi. Şirket yetkilileri, "Aşı dozajında hata yaptık" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...