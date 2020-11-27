Tayland'da bulundu! Boyu tam 3 metre...

Singapur Ulusal Üniversitesi'nden Memeli Hayvan Araştırmacısı Marcus Chua, kısmen fosilleşmiş kemiklerin "nadir bulunan bir parça" olduğunu söyledi. "Asya'da bu kadar iyi durumda bulunan çok az balina fosili var" diyen Chua, bulunan kemiklerin iyi durumda olduğunu dile getirdi. Chua, keşfin uzmanlara geçmişteki bazı türler hakkında daha fazla bilgi verebileceğini dile getirdi.