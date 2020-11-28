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'in sinsi planı deşifre oldu: Yeni paralı askerler getiriyor

'den sinsi plan.... medyasında yer alan bir habere göre Hafter'in 'den Bingazi'ye yeni paralı asker getiriyor. Daha önce de Hafter saflarında Rus paralı askerler, Sudan’dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçının bulunduğu belgelenmişti.

DHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 15:20 Son Güncelleme: 28.11.2020 15:24 ABONE OL
Darbeci Hafter'in sinsi planı deşifre oldu: Yeni paralı askerler getiriyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında savaşmak üzere Bingazi'ye Suriye'den paralı asker getirdiği ifade edildi. Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'nda görevli bir personelin iddasına yer veren Libya medyası, Suriye'den getirilecek olan paralı askerlerin yarın Suriye menşei havayolu şirketi Cham Wings Havayolları ile geleceğini ifade etti. Birleşmiş Milletler uzmanlar komitesinin raporunda Cham Wings Şirketi, 2019 yılında yüzlerce Suriyeli ve Rus paralı askerini Suriye askeri hava üssünden Bingazi'ye taşıdığı yer almıştı.

DAHA ÖNCEDEN DE SUDAN'DAN GETİRMİŞTİ

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçının bulunduğu belgelenmişti.

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Darbeci Hafter'in sinsi planı deşifre oldu: Yeni paralı askerler getiriyor
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