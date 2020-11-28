İran’ın nükleer programının mimarı öldürüldü

İran Savunma Bakanlığı, ülkenin nükleer programının kilit isimlerinden, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin terör saldırısı sonucu öldüğünü bildirdi. Tahran'ın Abserd ilçesinde aracı silahlı saldırıya uğrayan Fahrizade'nin, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı ifade edildi. İran'ın nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, saldırıda İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi. Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de Fahrizade'nin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tuttu. Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırı için "Size Ortadoğu'da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.