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İşgalinden kurtarılan 'de patladı: 4 sivil hayatını kaybetti

ordusunun başarılı operasyonları sonucunda işgalinden kurtarılan bölgesinde sivillerin geçişi sırasında Ermenilerin daha önceden yola yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 17:10 Son Güncelleme: 28.11.2020 17:51 ABONE OL
İşgalinden kurtarılan Fuzuli'de mayın patladı: 4 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 15.20'de Azerbaycan vatandaşı Şakir Haciyev, Firudin Haciyev, Zülfikar Hüseyinov ve Zibeyde Adilzade'in içinde bulunduğu aracın işgalinden kurtarılan Fuzuli'ye bağlı Aşağı Seyidahmedli köyünde geçişi sırasında yola önceden Ermeniler tarafından tuzaklanan mayının patladığı bildirildi.

Patlama sonucu 4 sivilin de hayatını kaybettiği duyuruldu.
Olay yerine gelen yetkililer incelemelerde bulunurken, Ceza Kanunun ilgili maddeleri uyarınca dava açıldığı ve soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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İşgalinden kurtarılan Fuzuli'de mayın patladı: 4 sivil hayatını kaybetti
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