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Koronavirüs aşısında ! Dünyayı umutlandıran aşı ile ilgili flaş iddia: İlk sevkiyat o uçaklarla yapıldı...

haberine göre; 'li ilaç şirketi , Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması firması ile geliştirdiği aşıların sevkiyatına başladı. İddiaya göre; United Airlines'ın uçakları dağıtımda kullanılıyor. İlk sefer ise Brüksel'den Chicago'ya yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 15:56 Son Güncelleme: 28.11.2020 17:47 ABONE OL
Koronavirüs aşısında son dakika! Dünyayı umutlandıran aşı ile ilgili flaş iddia: İlk sevkiyat o uçaklarla yapıldı...

Gelen son dakika haberine göre; Amerikan ilaç firması Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19'a) karşı geliştirdiği aşının, dağıtım merkezlerine gönderilmek üzere United Airlines havayolu şirketinin uçuşlarıyla ABD'ye sevkiyatına başlandı.

Business Insider sitesinin, Wall Street Journal gazetesine dayandırdığı haberine göre, Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının sevkiyatı için United Airlines'ın uçakları kullanılıyor.

Yine son dakika haberinde, ilk seferlerin Brüksel-Chicago arasında yapıldığı, aşıların, Chicago'dan dağıtım merkezlerine ulaştırılmasının planladığı belirtildi.

Federal Havacılık İdaresinin (FAA), kuru buzla paketlenerek yapılması gereken aşı sevkiyatına onay verdiği belirtildi.

YÜZDE 95 ETKİLİ

Acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunan Pfizer ve BioNTech, Avrupa'da da halihazırda kurumlara müracaat etmeye başlamıştı.

Klinik denemelerde Pfizer ve Biontech'in aşı adayı yüzde 95, Moderna'nın aşı adayı yüzde 95,4, AstraZeneca ve Oxford aşısı ise tek doz uygulamada yüzde 70, bir yarım ve bir tam doz uygulamada yüzde 90 etkili oldu.

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Koronavirüs aşısında son dakika! Dünyayı umutlandıran aşı ile ilgili flaş iddia: İlk sevkiyat o uçaklarla yapıldı...
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