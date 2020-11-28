Koronavirüs aşısında son dakika! Dünyayı umutlandıran aşı ile ilgili flaş iddia: İlk sevkiyat o uçaklarla yapıldı...

YÜZDE 95 ETKİLİ

Acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunan Pfizer ve BioNTech, Avrupa'da da halihazırda kurumlara müracaat etmeye başlamıştı.

Klinik denemelerde Pfizer ve Biontech'in aşı adayı yüzde 95, Moderna'nın aşı adayı yüzde 95,4, AstraZeneca ve Oxford aşısı ise tek doz uygulamada yüzde 70, bir yarım ve bir tam doz uygulamada yüzde 90 etkili oldu.

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