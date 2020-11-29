ABD’de günlük korona virüs vaka sayısı yüzde 12 arttı! Bir günde 151 bin yeni vaka...

ABD'de günlük korona virüs vaka sayısı bir haftada yüzde 12 artarak toplam 13 milyon 610 bin 357'ye, toplam can kaybı ise 272 bin 254'e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19 vaka sayısı ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Ülkedeki hastanelerin doluluk oranının artmasının ardından çoğu şehirde ikinci bir kısıtlamaya gidilmesi gündeme geldi. Ülkede Cumartesi günü korona virüs nedeniyle bin 192 kişi hayatını kaybederken, 151 bin 245 yeni vaka kayıtlara geçti. Ülkede toplam vaka sayısı 13 milyon 610 bin 357'ye, toplam can kaybı sayısı ise 272 bin 254'e ulaştı.

YÜZDE 12 ARTIŞ

ABD'de günlük ortalama korona virüs vaka sayısı iki hafta öncesine göre yüzde 12 artış gösterirken, bir günde ortalama 162 bin 681 yeni vaka kayıtlara geçti.

Kötüleşen koşullar ve yaklaşan kış öncesi, Iowa ve Kuzey Dakota eyaletlerinde halk maske takmaları konusunda uyarıldı. Ohio'da ve California'nın büyük bir bölümünde ise eyalet yetkilileri, sokağa çıkma yasağı getirdi. Geçtiğimiz hafta içinde açıklanan 1 milyon 200 binden fazla korona virüs vaka sayısının ardından yetkililer, Şükran Günü ziyaretlerinin önümüzdeki haftalarda neden olabileceği etkiler konusunda endişelendiklerini belirtti.

Son dakika haberi: Corona virüsü belirtileri ile ilgili flaş gelişme! Koronavirüs mutasyona uğradı! İşte yeni koronavirüs belirtileri açıklaması! SON DAKİKA HABERİ: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve yeni kısıtlamalar gelecek mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı! "Cumaya kadar seyir netleşir"