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’da saldırısı: 23 ölü

’ın Gazne kentinde düzenlenen saldırısında 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. "Tolo news"in haberine göre, Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada, Gazne kentinde bir kamu güvenlik binası yakınında bombalı araçla saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 10:06 Son Güncelleme: 29.11.2020 10:20 ABONE OL
Afganistan’da bombalı araç saldırısı: 23 ölü

Afganistan'ın Gazne kentinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. "Tolo news"in haberine göre, Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada, Gazne kentinde bir kamu güvenlik binası yakınında bombalı araçla saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Cumazada, saldırıda 23 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Haberde, saldırının, tamamen patlayıcılarla dolu olduğu belirtilen Humvee türü zırhlı bir araçla yapıldığı ve binada komando birliklerinin bulunduğu kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

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Afganistan’da bombalı araç saldırısı: 23 ölü
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