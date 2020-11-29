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'ta petrol rafinerisine roketli saldırı düzenlendi

'ın ilçesine bağlı el-Siniye petrol rafinerisine katyuşa tipi roket ile saldırı gerçekleştirildi. Yetkililer, saldırının arkasında 'ın olabileceğini dile getirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 22:51 ABONE OL
Irak'ta petrol rafinerisine roketli saldırı düzenlendi

Irak'ın Selahaddin ilinin kuzeyindeki Beyci ilçesine bağlı el-Siniye petrol rafinerisine katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendi. Saldırının ardından rafineride yangın çıktı. Yangını söndürmek için sivil savunma ekipleri çalışmalarına devam ederken, roketin kimin tarafından atıldığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Irak'ta petrol rafinerisine roketli saldırı düzenlendi

GENİŞ OPERASYON BAŞLATILDI


Beyci Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, henüz saldırının nereden düzenlendiği ve saldırı sonrası meydana gelen hasara ilişkin bilgilerinin olmadığı aktarıldı. Güvenlik güçleri saldırganların yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

SALDIRININ ARKASINDA DEAŞ BULUNUYOR


Saldırıların çoğunu herhangi bir taraf üstlenmese de Iraklı güvenlik yetkilileri, bu gibi saldırıların arkasında 2014 - 2017 yılları arasında ülkenin geniş bir alanını ele geçiren terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğunu belirtiyor.

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Irak'ta petrol rafinerisine roketli saldırı düzenlendi
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