İran’da Mossad suikastları

Uzmanlara göre İran'daki son suikastlar, İsrail'in bu ülkedeki operasyonel yapısının gelişmiş olduğunu gösteriyor. Son zamanlarda Fahrizade suikastı İsrail'in suçlandığı üçüncü olay oldu.New York Times, terör örgütü El Kaide'nin iki numaralı ismi Ahmed Abdullah'ın 7 Ağustos'ta Tahran'da motosikletli iki İsrail ajanı tarafından öldürüldüğünü öne sürmüştü.İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'nde 2 Temmuz'da patlama yaşandı.2010'dan bu yana ise İran'da Fahrizade dahil olmak üzere 5 nükleer bilimcinin suikasta kurban gitmesi de şüpheleri İsrail'e çekiyor.