İsrail, Mescid-i Aksa'ya ulaştıran tarihi merdiveni yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya ulaştıran tarihi bir merdiveni yıktı. Müslüman Mezarlarını Koruma Komisyonu Başkanı Mustafa Ebu Zehra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal güçlerine bağlı belediye ekiplerinin buldozer eşliğinde Bab el-Esbat (Aslanlı) bölgesine baskın düzenlediğini ve Şehitler Mezarlığı'na çıkan merdivenleri yıktığını söyledi.

"TEVRAT BAHÇELERİ" İSİMLİ PROJE İÇİN...

Ebu Zehra, İsrail makamlarının, bu saldırıyla Şehitler Mezarlığı arazisinde "Tevrat Bahçeleri" ismini verdikleri bir proje kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Şehitler Mezarlığı'nın yaklaşık 4 bin metrekare alanı kapladığına işaret eden Ebu Zehra, bu alanda eski ve yeni çok sayıda kabrin yanı sıra Meçhul Asker Anıtı'nın da bulunduğu aktardı.

Ebu Zehra, Kudüslüleri, Kudüs'ün önemli, simgeleşmiş yapılarını işgalin zulmünden korumak için birlik olmaya çağırdı.

İsrail Belediyesi, merdivenin yıkılmasına ilişkin herhangi bir gerekçe açıklamadı.

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