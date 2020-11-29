Mike Tyson ve Roy Jones maçını kim kazandı? 4 saatlik dev Boks etkinliği... Yıllar sonra yeniden ringe döndüler

Emekli olduktan on beş yıl sonra, eski ağır siklet şampiyonu, "Ön Cephe Savaşı" adlı bir dövüş için diğer boks efsanesi Jones Jr.'ın karşısına çıktı. Dünya Boks Konseyi (WBC), Los Angeles'taki Staples Center'da dört saatlik canlı etkinliği destekledi, antı ve puanladı. Raundlar normalden 60 saniye kısaydı - üç yerine iki dakika - ve dövüş California Eyaleti Atletik Komisyonu tarafından onaylandı.

Çift, herhangi bir koruma olmadan 12 ons ağırlığında eldiven kullandı.

WBC, Tyson ve Jones Jr.'ın performansını değerlendirmek için uzaktan bir puanlama sistemi kullandı. Stil, teknik, etkili yumruklama, etkili savunma ve etkili saldırganlığa odaklanan kriterlerle her turda üç şampiyon değerlendirildi ve puan aldı.

"HERKES ONUN İÇİN ENDİŞELENİYORDU"

Berabere biten maçın ardından açıklamalar yapan Mike Tyson güldüren ifadeler kullandı.

54 yaşındaki Tyson, "Neden kimse benim için endişelenmedi? Ben 15 yıldır dövüşmüyorum. O (Roy Jones) 3 yıl önce boksu bıraktı. Herkes onun için endişeleniyordu" dedi.

Mike Tyson'ın bu açıklamalarına Roy Jones gülerek karşılık verdi.

TYSON TEKRAR MAÇI İSTEDİ

Öte yandan maçın ardından Mike Tyson tekrar maçı istedi. Ancak Roy Jones böyle bir kararı ailesine danışmadan almayacağını söyledi.

MİKE TYSON BU DÖVÜŞTEN NE KADAR KAZANDI?

54 yaşındaki boksörün finans işlerine bakan Azim Spicer, Tyson'ın bu karşılaşmadan kazandığı parayı açıkladı.

Spicer yaptığı açıklamada, eski ağır sıklet boks şampiyonu Tyson'ın Roy Jones'la olan mücadeleden 20 milyon dolar kazandığını söyledi.