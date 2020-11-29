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’daki saldırısında ölü sayısı 70’e yükseldi

’da terör örgütü tarafından tarım işçilerine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 70’e yükseldi. Geçtiğimiz ay iki ayrı Boko Haram saldırısında 22 işçi hayatını kaybetmişti. Nijerya’da Boko Haram örgütünün saldırılarında son 10 yılda en az 36 bin sivil hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 17:32 ABONE OL
Nijerya’daki Boko Haram saldırısında ölü sayısı 70’e yükseldi

Nijerya'da Borno eyaletinin Maiduguri şehrinde pirinç tarlasında çalışan tarım işçilerine dün Boko Haram terör örgütü tarafından saldırı düzenlendi. Bugün Nijerya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 44'ten 70'e yükseldiği bildirildi. Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Borno eyaletinde çalışkan tarım işçilerimizin teröristler tarafından öldürülmesini kınıyorum. Bu anlamsız cinayetlerden tüm ülke zarar görüyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay iki ayrı Boko Haram saldırısında 22 işçi hayatını kaybetmişti. Nijerya'da Boko Haram örgütünün saldırılarında son 10 yılda en az 36 bin sivil hayatını kaybetti.

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Nijerya’daki Boko Haram saldırısında ölü sayısı 70’e yükseldi
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