İranlı nükleer fizikçi Muhsinfahrizade suikastinde yeni detaylar ortaya çıktı: 12 tetikçi...

10 bin kişinin yaşadığı dağlık bir inziva bölgesi olan yerde, zengin Tahranlıların ikinci evi bulunuyor ve 59 yaşındaki Fahrizade'nin de burada bir villası vardı.

İyi eğitimli olarak tanımlanan ve yurtdışından güvenlik ve istihbarat desteği alan 12 suikastçı, Abserd kentine konuşlandırıldı. 62 kişiden oluşan ekipten kalan 50 kişi ise lojistik destek sağladı.

İranlı gazeteci Muhammed Ahvaze, söz konusu 50 kişinin İran'da mı yoksa yurtdışında mı olduğuna ilişkin bilgi vermedi.