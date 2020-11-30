Suikastta gözler ‘istihbarat zaafı’nda

İran'ın nükleer programının mimarı olarak görülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin yankıları sürüyor. Suikastın sorumlusu olarak görülen İsrail'e karşı intikam yeminleri edilirken Fahrizade'nin öldürülmesi 'istihbarat zaafı' tartışmalarına yol açtı. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından başlayan istihbarat zaafı tartışmalarını "psikolojik operasyon" olarak nitelendirdi. Rebii, "Bu tür terör olaylarının ardından büyük bir psikolojik operasyon devreye girer. Bu şekilde istihbarat ve güvenlik kurumları zayıflatılmamalıdır " ifadelerini kullandı. Suikastın, ABD Başkanı Donald Trump sonrası dünyanın daha az gerilimli bir düzene kavuşma ihtimalinden rahatsız olanlar tarafından gerçekleştirildiğini savunan Rebii, saldırının amacının "Toplumun huzuru ve bölgenin güvenliğini bozmak, insanları ümitsizliğe sevk etmek, Tahran'ın güttüğü stratejisinde kafa karışıklığı meydana getirmek ve İran'ı düşman tarafından tasarlanan sahada oynamaya zorlamak" olduğunu kaydetti. Ülkede reformistlere yakınlığıyla bilinen bazı siyasiler, Fahrizade suikastında İran istihbarat birimlerinin zaafı olduğunu, ABD ve İsrail istihbaratının İran'ın en önemli birimlerine sızdıklarını öne sürmüştü.TAHRAN'DA uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden bilim insanı Muhsin Fahrizade için Meşhed ve Kum'da cenaze töreni düzenlendi. Törenlere Fahrizade'nin ailesi, bazı din adamları ile siyasi yetkililer katıldı. Fahrizade için Kum kentinde cenaze namazı da kılınırken, Törenlerin zaman belirtilmeksizin, halk ve gazetecilerin katılmasına izin verilmeden yapıldığı kaydedildi. Fahrizade'nin cenazesi, bugün Tahran'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.AMERIKAN New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kıdemli bir İsrailli yetkili, İran'ın nükleer programının önemli isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi konusunda "dünyanın İsrail'e teşekkür etmesi" gerektiğini söyledi. Henüz İsrail yönetimi Fahrizade'nin öldürülmesini resmen kabul etmezken, söz konusu İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin suikastı düzenlediğini kabul etmiş oldu.