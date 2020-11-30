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'den ordusuna mayın temizleme desteği

, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri () unsurları tarafından mayın/ temizliği yapılıp ordusuna eğitim desteği verileceğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 18:36 Son Güncelleme: 30.11.2020 18:38 ABONE OL
TSK'den Azerbaycan ordusuna mayın temizleme desteği

Mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha ile patlayıcı madde keşif ve imha timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın/EYP temizliği yapıp Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetlerimizin mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek."

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TSK'den Azerbaycan ordusuna mayın temizleme desteği
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