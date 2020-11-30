TSK'den Azerbaycan ordusuna mayın temizleme desteği

Mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha ile patlayıcı madde keşif ve imha timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın/EYP temizliği yapıp Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetlerimizin mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek."