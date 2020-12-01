Türk SİHA'ları başarıları ile adından söz ettirmeye ve korku salmaya devam ediyor. Suriye, Libya derken son olarka Dağlık Karabağ'da kullanılan Türk SİHA'ları yeni bir destan yazmıştı. Azerbaycan, Türkiye'den satın aldığı SİHA'lar ile 30 yıllık işgali 45 günde sona erdirmişti. Bu operasyondaki başarı sonrası Avrupa Dış İlişkiler Konseyi üyesi Gustav Gressel oldukça endişelenmiş görünüyor. Gressel SİHA'lar ile ilgili Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) sitesine bir açıklama yaptı. Açıklamada, SİHA'ların yakından incelenmesinin Avrupa için önemli olduğu belirtildi.
"ERMENİ ORDUSU ÜSTÜNDÜ AMA AZERBAYCAN İHA VE SİHA'LAR İLE BUNUN ÜSTESİNDEN GELDİ"
ECFR'nin internet sitesinde yayımlanan yazıda Avrupa ülkelerine Türk SİHA'larıyla elde edilen zaferlerin incelenmesi için çağrıda bulunan Gressel, şu ifadeleri kullandı:
"Savaştan önce taktik düzeyde Ermeni ordusu üstündü. Ancak Azerbaycan İHA'larla bunun üstesinden geldi. Azeriler önce Ermeni askerlerin konumunu ve yedek kuvvetlerin yerleştirilmesini tespit etti. Top atışlarıyla yoğun şekilde bombaladı ve Ermenilerin savunması zayıflatıldı. İHA'lar daha sonra Ermeni yedek kuvvetlerini cepheye bağlayan yol ve köprülerin yıkılması için yönlendirme yaptı. Ermenilere destek gelmeyince Azerbaycan ordusu istediği gibi hareket edebildi.
"ATEŞKESTEN BAŞKA ÇARE BIRAKMADILAR"
Bu taktik, Ermenilerin savunmasının kolay olacağını düşündükleri dağlık bölgelerde de işe yaradı. Şuşa üzerine yapılan savaş, Ermenilerin bu topraklarda bile şanslarının olmayacağını gösterince, Ermeni ordusu dağılmaya başladı ve Erivan'ın ateşkes yapmaktan başka seçeneği kalmadı.
"TAKTİKSEL KULLANIMI DA OLDUKÇA ETKİLİYDİ"
Azerbaycan'ın sahip olduğu İHA'ların taktiksel kullanımı etkileyiciydi. Onları geleneksel operasyonlara yerleştirme biçimleri de etkileyiciydi. Bu entelektüel yaratıcılık, Azerbaycan'ın savaş tarzını geliştiren Türk askeri danışmanlarına verilmelidir.
"ERMENİ ORDUSU KADAR SEFİL DURUMA DÜŞERİZ"
Avrupa, bu çatışmanın askeri derslerine dikkatle bakmalıdır. AB ordularının çoğu benzer bir savaşta Ermeni ordusu kadar sefil bir duruma düşecektir. Bu onları düşündürmeli ve endişelendirmelidir."