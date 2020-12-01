"ERMENİ ORDUSU ÜSTÜNDÜ AMA AZERBAYCAN İHA VE SİHA'LAR İLE BUNUN ÜSTESİNDEN GELDİ"

ECFR'nin internet sitesinde yayımlanan yazıda Avrupa ülkelerine Türk SİHA'larıyla elde edilen zaferlerin incelenmesi için çağrıda bulunan Gressel, şu ifadeleri kullandı:

"Savaştan önce taktik düzeyde Ermeni ordusu üstündü. Ancak Azerbaycan İHA'larla bunun üstesinden geldi. Azeriler önce Ermeni askerlerin konumunu ve yedek kuvvetlerin yerleştirilmesini tespit etti. Top atışlarıyla yoğun şekilde bombaladı ve Ermenilerin savunması zayıflatıldı. İHA'lar daha sonra Ermeni yedek kuvvetlerini cepheye bağlayan yol ve köprülerin yıkılması için yönlendirme yaptı. Ermenilere destek gelmeyince Azerbaycan ordusu istediği gibi hareket edebildi.