Son dakika haber: ABD'den sonra bu kez de Romanya'da ortaya çıktı: Gizemli monolit...

'ARKEOLOJİK BİR ALANDA KORUMA ALTINDA BİR BÖLGE'

Romanyalı yetkililer, gizemli monolitin kim tarafından dikildiğini bilmediklerini aktarıyor. Neamt Kültür ve Miras yetkilisi Rocsana Josanu, "Monolitin tuhaf ortaya çıkışını araştırmaya başladık" derken "Özel bir mülk üzerinde. Ancak henüz monolitin sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz. Arkeolojik bir alanda koruma altında bir bölge" diye ekledi.

Josanu, "Oraya bir şey kurmadan önce, kurumumuzdan izin almaları gerekiyordu ki o da daha sonra Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmalıydı" diye konuştu.

YAPIYA İLGİ ARTTI

Romanya'daki söz konusu bu monilitin, ABD'nin Utah eyaletinde kısa bir süre önce keşfedilen metal monolitin ardından ortaya çıkması yapıya olan ilgiyi artırdı.

18 Kasım'da da Utah eyaletinde havadan yaban koyunu sayımı yapan milli park görevlileri tarafından tesadüfen uzun ve parlak metal monolit keşfedilmişti.