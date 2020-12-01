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Son dakika haber: 'den sonra bu kez de 'da ortaya çıktı: Gizemli ...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde çölün ortasında keşfedilen gizemli metal blok bu kez de 'da ortaya çıktı. 'de çölde ortaya çıkan daha sonra da kaybolan monolitin gizemi çözülememişken Romanya’nın 'Kutsal Dağı' karşısında üçgen bir ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 1.12.2020 14:58 Son Güncelleme: 1.12.2020 15:04 ABONE OL
Son dakika haber: ABD'den sonra bu kez de Romanya'da ortaya çıktı: Gizemli monolit...

ABD'nin Utah eyaletindeki bulunan ve geldiği gibi aniden kaybolan metal monolitin nereden geldiği ya da kim tarafından yapıldığı daha tam olarak öğrenilmemişken, geçen perşembe günü Romanya'nın kuzeyinde Piatra Neamt kentine bağlı Batca Doamnei tepesinde parlak üçgen şeklinde gizemli bir sütun bulundu.

M.Ö önce 82 ile 106 yılları arasında antik halk olan Daçyalılar tarafından inşa edilen ve önemli bir arkeolojik sembol olan Petrodava Dacian Kalesi'nden birkaç metre uzaklığında bulunan ve yaklaşık olarak 4 metre uzunluğundaki monolitin bir yüzü, bölgede Kutsal Dağ olarak bilinen Ceahlau Dağı'na bakıyor.

Romanya'nın en önemli dağlarından biri Ceahlau Dağı, ülkenin en yedi doğal harikasından biri olarak seçilmişti.

'ARKEOLOJİK BİR ALANDA KORUMA ALTINDA BİR BÖLGE'

Romanyalı yetkililer, gizemli monolitin kim tarafından dikildiğini bilmediklerini aktarıyor. Neamt Kültür ve Miras yetkilisi Rocsana Josanu, "Monolitin tuhaf ortaya çıkışını araştırmaya başladık" derken "Özel bir mülk üzerinde. Ancak henüz monolitin sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz. Arkeolojik bir alanda koruma altında bir bölge" diye ekledi.

Josanu, "Oraya bir şey kurmadan önce, kurumumuzdan izin almaları gerekiyordu ki o da daha sonra Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmalıydı" diye konuştu.

YAPIYA İLGİ ARTTI

Romanya'daki söz konusu bu monilitin, ABD'nin Utah eyaletinde kısa bir süre önce keşfedilen metal monolitin ardından ortaya çıkması yapıya olan ilgiyi artırdı.

18 Kasım'da da Utah eyaletinde havadan yaban koyunu sayımı yapan milli park görevlileri tarafından tesadüfen uzun ve parlak metal monolit keşfedilmişti.

Adeta, Stanley Kubrick imzalı 1968 yapımı "2001: A Space Odyssey" filminden fırlamış gibi görünen yapının kim tarafından ne zaman çöle yerleştirildiğine ilişkin sorular yanıtsız kalırken, meraklı kaşiflerin bölgeye akın etmesine neden olmuştu.

Bulunduğu günden bu yana uzaylılarla bile bağlantılandırılan ve çeşitli komplo teorilerine konu olan parlak metal monolit geçen cuma günü yine kaybolmuştu.

Son dakika haberleri: Amerika'daki gizem sürüyor! Çölde tespit edilmişti, geldiği gibi kayboldu

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Son dakika haber: ABD'den sonra bu kez de Romanya'da ortaya çıktı: Gizemli monolit...
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