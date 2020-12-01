Son dakika haberi: Rusya'dan stratejik hamle! S-300 füzeleri Kuril Adaları'na ilk kez konuşlandırıldı

Son dakika haberi: Rusya, Kuril Adaları'na S-300 füzelerini yerleştirdiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Çin sınırındaki Doğu Askeri Bölgesi'nin komutanı Orgeneral Genadi Jidko'nun bölgeyi ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyaret kapsamında Kuril Adaları'na konuşlandırılan S-300 hava sistemlerinin denetlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, bölgede Rus hava sahasının ihlal edildiği senaryolara yönelik de bir tatbikat gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, adalara ilk defa konuşlandırılan hava savunma sistemlerinin S-300 modelinin son nesil üretimi olan S-300V4 sistemi olduğu belirtildi. Rus üretimi S-300V4, kritik önem taşıyan tesisleri ve kuvvet gruplarını balistik hava saldırılarına karşı korumak amacıyla tasarlanmıştı.
RUSYA İLE JAPONYA ARASINDAKİ KURİL SORUNU
İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.
İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.
1978'de testleri tamamlanan S-300 hava savunma sistemi, Rusya devleti tarafından işletilen Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi tarafından geliştirildi. Sistem, temel olarak orta ve kısa menzilli balistik ve hava saldırılarından koruma işlevini yerine getiriyor.
NATO, dünyanın en güçlü orta menzilli hava savunma sistemlerinden biri kabul edilen S-300'ü "SA-10" olarak isimlendiriyor. Üretildiği tarihten bugüne üzerinde bazı değişiklikler yapılan S-300, balistik füzelere karşı savunma amacıyla da kullanılıyor.
100 hedefi eş zamanlı radar takibine alabilen S-300 hava savunma sistemi, yaklaşık 5 dakikada atışa hazır hale gelebiliyor. 5 ila 150 kilometre menzilde hedefi vurma kapasitesine sahip sistemin balistik ve teknik özellikleri farklı olmak üzere çeşitli modelleri bulunuyor.
Hedefi vuruş kabiliyeti oldukça yüksek S-300 birçok ülke tarafından tercih ediliyor. Sistem, 1978'den beri şu anda NATO üyeleri olan Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya'nın yanı sıra Rusya, Çin, Hindistan, Kazakistan, Venezuela, Ermenistan, İran, Suriye, Azerbaycan, Belarus, Ukrayna ve Vietnam tarafından kullanılıyor.
Bunun yanı sıra ABD'nin de geçmişte S-300 hava savunma sistemlerini "öğrenmek için" satın aldığı biliniyor.
New York Times gazetesinin 24 Aralık 1994'teki haberine göre, ABD S-300'ü incelemek ve kendi yapımı Patriot sistemlerini geliştirmek amacıyla gizlice bir adet S-300V sistemi satın aldı.
ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Servisinin sistemi satın aldırdığı iddia edilen habere göre, hükümet yetkilileri, silah satıcıları ve askeri analistler S-300 alma operasyonunu gizli finansmanla yürüttü.