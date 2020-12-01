Son dakika haberi: Rusya'dan stratejik hamle! S-300 füzeleri Kuril Adaları'na ilk kez konuşlandırıldı

S-300 hava savunma sistemi özellikleri nelerdir?

1978'de testleri tamamlanan S-300 hava savunma sistemi, Rusya devleti tarafından işletilen Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi tarafından geliştirildi. Sistem, temel olarak orta ve kısa menzilli balistik ve hava saldırılarından koruma işlevini yerine getiriyor.

NATO, dünyanın en güçlü orta menzilli hava savunma sistemlerinden biri kabul edilen S-300'ü "SA-10" olarak isimlendiriyor. Üretildiği tarihten bugüne üzerinde bazı değişiklikler yapılan S-300, balistik füzelere karşı savunma amacıyla da kullanılıyor.

100 hedefi eş zamanlı radar takibine alabilen S-300 hava savunma sistemi, yaklaşık 5 dakikada atışa hazır hale gelebiliyor. 5 ila 150 kilometre menzilde hedefi vurma kapasitesine sahip sistemin balistik ve teknik özellikleri farklı olmak üzere çeşitli modelleri bulunuyor.