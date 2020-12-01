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Son dakika haberi: Türk gemisine saldırısı! Gine açıklarında...

Son dakika haberi: Denizcilik haberlerinin yer aldığı Maritime Bulletin adlı sitede Türk bayraklı bir yük gemisine korsanlar tarafından saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi. Saldırının Gine’nin başkenti Konakri açıklarında gerçekleştiği iddia edilen haberde korsanların şu an gemide olduğu belirtildi. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 09:03 Son Güncelleme: 1.12.2020 09:07 ABONE OL
Son dakika haberi: Türk gemisine korsan saldırısı! Gine açıklarında...

Son dakika haberi: Gine açıklarında Türk bayraklı yük gemisinin korsanların saldırısına uğradığı belirtildi. Maritime Bulletin isimli sitede yer alan haberde korsanların şu an gemide olduğu iddia edildi.

Denizcilik haberlerinin yer aldığı Maritime Bulletin isimli sitede bir Türk yük gemisinin Gine'nin başkenti Konakri açıklarında 30 Kasım gecesi korsanların saldırısına uğradığı belirtildi. Haberde, korsanların şu an gemide olduğu belirtildi.

Yetkililerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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Son dakika haberi: Türk gemisine korsan saldırısı! Gine açıklarında...
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