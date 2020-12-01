Son dakika haberi: Türk gemisine korsan saldırısı! Gine açıklarında...

Son dakika haberi: Gine açıklarında Türk bayraklı yük gemisinin korsanların saldırısına uğradığı belirtildi. Maritime Bulletin isimli sitede yer alan haberde korsanların şu an gemide olduğu iddia edildi.
Denizcilik haberlerinin yer aldığı Maritime Bulletin isimli sitede bir Türk yük gemisinin Gine'nin başkenti Konakri açıklarında 30 Kasım gecesi korsanların saldırısına uğradığı belirtildi. Haberde, korsanların şu an gemide olduğu belirtildi.
Yetkililerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.Fransızlar savaş ilan etmememiz için kaçırılan gemimizi iade etti Son dakika: Camideki korsan müzik yayını provokasyonunda yeni gelişme!