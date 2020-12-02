Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bakan Çavuşoğlu, AGİT 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak

, AGİT 27'nci 'na katılacak

, Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenecek AGİT 27'nci 'na katılacak.

DHA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 10:09 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu, AGİT 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak

Bakan Çavuşoğlu, AGİT 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenecek AGİT 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 3-4 Aralık 2020 tarihlerinde AGİT Dönem Başkanı Arnavutluk'un ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenecek AGİT 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacaktır. Toplantıda, AGİT gündeminde öne çıkan hususlar ele alınacak, AGİT coğrafyasındaki güncel tehdit ve sınamalar konusunda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Çavuşoğlu, AGİT 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA