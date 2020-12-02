Bakan Çavuşoğlu, AGİT 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenecek AGİT 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 3-4 Aralık 2020 tarihlerinde AGİT Dönem Başkanı Arnavutluk'un ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenecek AGİT 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacaktır. Toplantıda, AGİT gündeminde öne çıkan hususlar ele alınacak, AGİT coğrafyasındaki güncel tehdit ve sınamalar konusunda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.