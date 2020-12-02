Gizemli anıt, ABD’den sonra Romanya’da

ABD'ninUtah eyaletinde çölde ortaya çıkan gizemli metal monolit hakkındaki tartışmalar büyüyor. ABD basınının günlerce "nereden geldiğini ve çölün ortasına kimlerin koyduğunu" konuştuğu monolit tıpkı keşfedildiği gibi gizemli bir şekilde Utah'ta ortadan kayboldu. Ancak monolit gizemi bu kez de Romanya'ya sıçradı. Romanya'nın 'Kutsal Dağı' karşısında üçgen bir monolit ortaya çıktı. Sputnik ajansındaki habere göre MÖ 82 ile 106 arasında antik halk olan Daçyalılar tarafından inşa edilen ve önemli bir arkeolojik sembol olan Petrodava Dacian Kalesi'nin birkaç metre uzaklığında bulunan ve yaklaşık 4 metre uzunluğundaki monolitin bir yüzü, Kutsal Dağ olarak bilinen Ceahlau Dağı'na bakıyor. Romanya'nın en önemli dağlarından olan Ceahlau Dağı, ülkenin yedi doğal harikasından biri olarak seçilmişti. Romanyalı yetkililer, gizemli monolitin kim tarafından dikildiğini bilmediklerini aktarıyor. Monolit tartışması akıllara Stanley Kubrick imzalı 1968 yapımı "2001: A Space Odyssey" filmini getirdi. DIŞ HABERLER