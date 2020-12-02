Uzmanlardan son dakika Covid-19 haberi: 0 kan grubuna sahip kişiler corona virüs tedbirlerini bırakmasın...

Uzman Dr. Betül Kaya, 0 kan grubundaki kişilerin corona virüsü daha hafif, B kan grubundakilerin ise ağır geçirdiğini belirterek, kan grubu AB olanlarda ise can kaybı veya yoğun bakım sürecine daha fazla rastlanıldığını söyledi. Uzm. Dr. Betül Kaya, kan gruplarının corona virüsten koruyucu bir yönü olmadığını vurgulayarak uyarılarda bulundu.

"A GRUBUNUN YAKALANMA ORANI YÜKSEK, B GRUBU AĞIR GEÇİRİYOR"



Kan gruplarıyla ilgili yapılan araştırmalarda ortak verilerin ortaya konduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kaya, A kan grubundaki kişilerin corona virüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğunu, B kan grubundakilerin hastalığı daha ağır geçirdiğini belirtti.

AB kan grubuna sahip kişilerde ise can kaybının fazla olduğunun belirlendiğini ifade eden Uzm. Dr. Betül Kaya, "0 kan grubu olan kişilerin corona virüs salgınını daha hafif atlattığı ortaya çıktı. Ama bu, 0 kan grubuna sahip kişilerin corona virüse yakalanmayacağı anlamına gelmiyor. Şunu unutmamak lazım, hangi kan grubuna sahip olursak olalım tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor" dedi.