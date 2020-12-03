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Bahreynli Bakan: " tehdidine karşı 'le aynı cephedeyiz”

Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani, ülkesinin 'a karşı 'in yanında olduğunu söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 3.12.2020 17:15 ABONE OL
Bahreynli Bakan: İran tehdidine karşı İsrail'le aynı cephedeyiz”

Zeyyani, İsrail'in Kanal 11 televizyonuna verdiği demeçte, "İran tehdidine karşı insanlık ve insanlık değerleri için İsrail ile aynı cephedeyiz." ifadelerini kullandı.

İran'a karşı İsrail ile iş birliği konusundaki soruyu ise Zeyyani, "Bahreyn, güvenlik dahil dost ülkelerle koordinasyon halinde." şeklinde cevapladı.

Zeyyani ve beraberindeki heyet, resmi temaslar kapsamında 1 Aralık'ta İsrail'e gelmişti.

İsrail ile Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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Bahreynli Bakan: "İran tehdidine karşı İsrail'le aynı cephedeyiz”
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