Son dakika! Dr. Fauci: İngiltere, koronavirüs aşısının klinik verilerini iyi incelemedi

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıyı onaylamıştı. ABD'nin verileri detaylı incelediğini belirten Fauci, "Amerikan halkına bunun güvenli ve etkili bir aşı olduğunu garanti etmek için verileri çok dikkatli bir şekilde inceliyoruz.