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Fanatik , Kudüs’te kilise yakma girişiminde bulundu

Fanatik bir , işgal altındaki ’te bulunan ’ni (Gethsemane - Church of All Nations) ateşe vermeye çalıştı.

AA
Giriş Tarihi: 4.12.2020 16:17 ABONE OL
Fanatik Yahudi, Kudüs’te kilise yakma girişiminde bulundu

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, adı belirtilmeyen 49 yaşındaki bir şüphelinin, Doğu Kudüs'teki Zeytin Dağı'nın eteklerinde bulunan ve Hristiyanların en önemli kiliselerinden biri olan Azap Kilisesi'ne ziyaretçi olarak girdiği belirtildi.

Açıklamada, fanatik Yahudi'nin beraberinde getirdiği şişedeki yanıcı maddeyi kilisenin içindeki oturakların üzerine döktüğü ve ateşe verdiği kaydedildi.

Ateşin kilise korumalarınca söndürüldüğü belirtilen açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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Fanatik Yahudi, Kudüs’te kilise yakma girişiminde bulundu
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