Son Dakika Haberleri | 2020'nin son olayı: O monolitler bir anda ortaya çıktı, ertesi gün kayboldu! Bu monolitlerin anlamı ne?

Koronavirüs, depremler, felaketler ve son olarak film sahnelerinden çıkmış gibi tek başına doğada bulunan monolitler… Bu yıl, olabilecek en kötü olaylar ile gerçekten tarih kitaplarını dolduracak bir yıl oldu. Geçen ay, Utah'ın Red Rock Country bölgesinde büyük boynuzlu koyunlara yönelik bir araştırma sırasında, ABD eyaletinin vahşi yaşam kurumu bir kanyonun dibinde oldukça uzun, üç kenarlı bir metal yekpare taş keşfetti.

SON DAKİKA: MONOLİTLER BULUNUYOR, KISA SÜRE SONRA YOK OLUYOR

Bu yekpare taş monolit olarak adlandırılıyor. Helikopterle bölgeye getirilen ekip araştırma için aşağı indiğinde, orada nasıl ve ne zaman göründüğüne ya da onu kanyonun kayalık zeminine bu kadar sağlam bir şekilde kimin yerleştirdiğine dair hiçbir belirti olmadığını gördüler.

İşte, bu yekpare taşlar hakkında tüyler ürperten teoriler…