Son Dakika Haberleri | 2020'nin son olayı: O monolitler bir anda ortaya çıktı, ertesi gün kayboldu! Bu monolitlerin anlamı ne?

Koronavirüs, depremler, felaketler ve son olarak film sahnelerinden çıkmış gibi tek başına doğada bulunan monolitler… Bu yıl, olabilecek en kötü olaylar ile gerçekten tarih kitaplarını dolduracak bir yıl oldu. Geçen ay, Utah'ın Red Rock Country bölgesinde büyük boynuzlu koyunlara yönelik bir araştırma sırasında, ABD eyaletinin vahşi yaşam kurumu bir kanyonun dibinde oldukça uzun, üç kenarlı bir metal yekpare taş keşfetti.
Bu yekpare taş monolit olarak adlandırılıyor. Helikopterle bölgeye getirilen ekip araştırma için aşağı indiğinde, orada nasıl ve ne zaman göründüğüne ya da onu kanyonun kayalık zeminine bu kadar sağlam bir şekilde kimin yerleştirdiğine dair hiçbir belirti olmadığını gördüler.
İşte, bu yekpare taşlar hakkında tüyler ürperten teoriler…
TEORİLER
Dünya dışı varlıklar: Belki de sadece şaka yollu olarak ortaya atılmış olan en popüler teori, bu monolitlerin, Kubrick filmindeki gizemli nesne gibi, uzaylı bir ırk tarafından dünyada bırakılan eserler olduğudur.
Sanat eseri: Bu nesnelerin 1960'larda ve 70'lerde ortaya çıkan Land Art hareketinden sonra yapılan ve yerleştirilen sanat eserleri olduğu teorisi çok daha inandırıcı. Bu sanat akımı, bir manzaraya sanatsal müdahaleler yapmak için kayalar, kum, su gibi "toprağın" materyallerini kullanarak sanatın metalaştırılmasını reddetmeye çalışmıştı. Bu manzaralar tipik olarak uzak, erişilemez yerlerdeydi. Kara sanatının en ünlü örneği, Utah'ın Büyük Tuz Gölü'ndeki kayalar ve tuz kristalleri kullanılarak yaratılan devasa bir heykel olan Robert Smithson'un Spiral Jetty (1970) adlı eseridir.
Aslında, Utah monolitinin bilim kurgu sevgisi ile tanınan minimalist bir heykeltıraş olan John McCraken'ın eseri olduğu tahmin ediliyor.
New York Times'ın haberine göre, Amerika'da McCracken'in malikanesini temsil eden çağdaş bir sanat galerisi olan David Zwirner Gallery, bunun ya sanatçının 2011'deki ölümünden önce kendisi tarafından yerleştirilmiş otantik bir McCraken ya da ona saygı için oraya yerleştirilen bir taklit olduğuna inanıyor.
Bununla birlikte, Utah yetkilileri tarafından paylaşılan fotoğraflara dayanarak, birçok kişi monolitin bir sanatçıdan beklenen incelikten yoksun olduğunu ve bu yüzden büyük olasılıkla bir şaka olarak oraya yerleştirildiğini belirtti.
Aldatmaca veya şaka: Çok fazla destek bulan bir başka teori, bunun 1970'lerde İngiltere'nin Wiltshire kentindeki tarlalarda gizemli bir şekilde ortaya çıkmaya başlayan ve dünya dışı faaliyetlerin işareti olarak uluslararası ün kazanan ekin çemberlerinin çizgileri gibi bir aldatmaca olduğudur.