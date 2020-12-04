Son dakika: Pfizer'den dünyayı umutlandıran aşı için endişelendiren açıklama: Emin değiliz...

ABD sağlık yetkililerinden onay aldıktan sonra aşının piyasaya sürülmesinin daha hızlı olmasını beklediğini söyleyen Burla, aşıyla ilgili kendisine sorulan "Aşı olsam bile başkalarına virüs bulaştırabilir miyim?" sorusunu ise şu ifadelerle yanıtladı:

"Bu incelenmesi gereken bir şey. Şu an için bundan emin değiliz."