AB’den Türkiye’ye sıcak mesajlar

AvrupaBirliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Akdeniz bölgesine ekonomi, göç ve enerji gibi konuları göz önünde bulundurarak yaklaştıklarını ifade edip, "Bu konularda ilerleme sağlayabilmek için de Türkiye ile daha fazla istikrar istiyoruz" dedi. Diplomasiyi kullanıp 10-11 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin bir soru üzerine Michel, "Bir Avrupalı olarak ben diyalog taraftarıyım. Krizleri yönetmek ve çözmek için diyalog kurmalıyız. AB'nin tamamı olarak Türkiye ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki kurmak istiyoruz. Ama bunun için iki tarafa da sorumluluk düşüyor. Bunun için birlikte çalışmamız gerekiyor ve bütün kanalları kullanacağız."AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Türkiye ve AB'nin ortak çıkarlar paylaştığını düşündüğünü söyledi. MED Akdeniz Diyalog Forumu'nda konuşan Borrell, "Ben Türkiye ve AB'nin ortak çıkarlar paylaştığını düşünüyorum, özellikle iyi komşuluk ilişkilerinde. Türkiye orada duruyor ve duracak. Bölgesel amaçları var. Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anlamalıyız. Onlarla ilgilenmek ve onlara yardım etmek durumundayız. Bunu yapmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.