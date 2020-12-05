Tam 3,5 saat inatlaştılar ama cezadan kurtulamadılar

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdüren İstanbul Polisi, geçtiğimiz günlerde Esenler İlçesi'ne bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde eğlence düzenlendiğini tespit etti. Gece saat 01.00 sıralarında adrese giden Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, müzik ve konuşma sesleri gelen adresin kapısını çaldı fakat kapı açılmadı. Polislerin geldiğini fark eden işletme sahipleri hemen ışıkları kapattı ve polislerin ısrarla çaldıkları kapı saatlerce açılmadı. Adreste arama kararı verilmediği için polisler kapıda bekledi. İçeride eğlenenler müzikholde 3.5 saat saklandı. Polisler de kapıda 3.5 saat nöbet tuttu. Sonunda saat 04.30 sıralarında müzikholdekiler "Pes" etti.

ZABITALAR ADRESİ MÜHÜRLEDİ

Müzikholde bulunan, tek tek dışarıya çıkan ve maske ile sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen toplamda 54 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 170 bin 100 lira idari para cezası kesildi. Müzikhol içerisinde; geçmişte işlediği bir suçtan ötürü tutuksuz yargılanırken hapis cezası kesinleşen ve aranan bir firari suçlu da yakalandı. Söz konusu müzikhol ise "İş Yeri Açma ve Kapama Saatlerine Uymamak" gerekçesiyle Esenler İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.