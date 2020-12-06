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, Iraklı güçlere bağlanmak istiyor

Giriş Tarihi: 6.12.2020 ABONE OL
PKK, Iraklı güçlere bağlanmak istiyor
Terör örgütü PKK/YBŞ'nin Sincar'daki elebaşlarından Halil Murad, bünyelerindeki teröristlerin ilçede güvenliği sağlayacak Iraklı güçlere bağlanması talebinde bulundu. Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna konuşan PKK/YBŞ'nin sözde sorumlularından l Murad, kendilerine bağlı teröristlerin Sincar'ın güvenliğini sağlayacak Irak merkezi hükümetinin güçlerine bağlanmasını talep ettiğini söyledi. Sincar ilçe merkezi, Sinune ve Giruzer bölgelerinde varlık gösterdiklerini belirten Murad, YBŞ'nin bünyesindeki "Ezidhan Asayişi" adı altındaki grubun sadece 700 kişilik olduğunu kaydetti.
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PKK, Iraklı güçlere bağlanmak istiyor
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