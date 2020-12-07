KKTC'de 50 gün süren hükümet krizi çözüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 50 gündür süren hükümet kurma krizi sona eriyor. Üçlü koalisyonun kurulacağı hükümette Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrart Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yer alacak.Parlamentoda en fazla milletvekiline sahip olan Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Merkezi'nde gerçekleşene hükümet kurma çalışmalarında üçlü koalisyona yeşil ışık yakıldı. Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Demokrat Parti heyetleri saatler süren görüşme neticesinde üçlü koalisyonlu bir hükümet için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

KABİNE DAĞILIMI KARARLAŞTIRILDI

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) üçlü koalisyon hükümeti kurmak için kabine dağılımında da anlaşmaya vardı. UBP; Başbakanlık ile 7 bakanlık, DP 2, YDP ise 1 bakanlık alıyor. Buna göre; Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı UBP'de, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı DP'de, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ise YDP'de kalıyor. Öte yandan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bugün hükümet kurma görevini UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e vermesi bekleniyor.

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