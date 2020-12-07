Sokaklar savaş alanına döndü

Son yıllarda sürekli ülkedeki protestolarla gündeme gelen ve sokakların sık sık savaş alanına döndüğü görüntülerle dünya basınında yer alan Fransa, yine karıştı. Önceki gece onbinlerce kişi birçok noktada güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan 'güvenlik yasa tasarısı' nı protesto etmek için sokağa indi. Basın kuruluşları, sendikalar ve insan hakları derneklerinden oluşan "Genel Güvenlik Yasasına Hayır" girişiminin çağrısıyla ülke genelindeyüzden fazla eylem yapıldı. Kar maskeli gruplar, polisin aşırı şiddetine molotof kokteyli, havai fişek ve taşlarla karşılık verdi. Gösterilerde birçok araç ateşe verilirken caddeleri alev ve yoğun dumanlar kapladı.Başkent Paris'in yakın banliyölerinden Les Lilas'da toplanan eylemciler, "Macron istifa" ve "özgürlük" sloganları attı. Tasarı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, Repeblique Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Eylemciler, çevreye büyük zarar verdi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gösterilerde 64 kişinin gözaltına alındığını, 8 polis in yaralandığını açıkladı. Bakanlığa göre, gösterilere Paris'te 5 bin olmak üzere ülke çapında yaklaşık 52 binden fazla kişi katıldı. Ülkede, basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısının özellikle 24. maddesi tartışılıyor. Mecliste kabul edilen tasarı, Ocak 2021'de Senatonun onayına sunulacak. Tepkiler üzerine tasarının 24. maddesinin yeniden yazılması kararlaştırıldı.