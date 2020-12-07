Terör örgütü içinde gelir kaynağı kavgası

ABD destekli YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'de işgal ettikleri Haseke ilinde çok sayıda örgüt üyesi ile iş birlikçisi tüccarı alıkoyarak ev ve iş yerlerini yağmaladı. YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve yakınındaki teröristler, "yolsuzlukla mücadele" adı altında YPG/PKK'ya bağlı sözde öz yönetimlerde bulunan bazı terörist elebaşlarına ve onlarla çalışan tüccarlara karşı operasyon başlattı. Bu kapsamda, Haseke ilinin Tel Hacar, Salihiyye ve El-Müfti köylerinde son 3 günde, en az 14 kişi alıkonuldu veya kaçırıldı. YPG/PKK'lı teröristler, söz konusu kişilerin ev ve iş yerlerini de basarak yağmaladı. Alıkonulanlar arasında sözde Haseke belediyeler komitesi eş başkanı Abdulgafur Oso da yer alıyor. Sıradan bir esnaf olan Oso, terör örgütü kadrolarına katıldıktan sonra örgütteki konumunu kullanarak bölgenin en zenginlerinden biri oldu.