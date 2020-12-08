KKTC’deki hükümet krizi çözüldü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 50 gündür süren hükümet kurma krizi sona eriyor. Üçlü koalisyonun kurulacağı hükümette Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yer alacak. Parlamentoda en fazla milletvekiline sahip olan Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Merkezi'ndeki çalışmalarda üçlü koalisyona yeşil ışık yakıldı.UBP, DP ve YDP kabine dağılımında da anlaştı. UBP Başbakanlık ile 7 bakanlık, DP 2, YDP ise 1 bakanlık alıyor. Buna göre; Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Bayındırlık ve Ulaştırma ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlıkları UBP'de, Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik DP'de, Ekonomi ve Enerji ise YDP'de kalıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün hükümet kurma görevini UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e verdi.