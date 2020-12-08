Son dakika haberi: Bilim insanlarından corona virüse karşı çarpıcı buluş: Risk altındaki kişiler erken tespit edilecek

T HÜCRELERİNİ UYANDIRMAK İÇİN KULLANILABİLİR



"Clinical and Translational Immunology" dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında, bilim insanları yaşları 20 ile 77 arasında değişen 17'si erkek ve 27'si kadın Covid-19'dan iyileşmiş 44 donörün kanını kullandı. Araştırmanın amacının virüsün kısa amino asit zincirleri olan viral peptitlerin hangi kombinasyonunun laboratuvarda T hücrelerini uyarmak için kullanılabileceğini bulmak olduğu ifade edildi.

Profesör Smith, "Başarılı bir T hücresi bağışıklık tepkisini tespit etmek için hangi kombinasyonun kullanılabileceğini belirlemek için bir dizi yeni tip corona virüs peptidini taradık. Bağışlanan kandan T hücrelerini izole ettik, onları viral peptitlere maruz bıraktık ve bir dizi farklı sinyal molekülünün üretimini ölçtük. Daha sonra, iyileşmiş Covid-19 hastalarından ürettiği T hücresilerini, daha önce yeni tip corona virüsle hiç enfekte olmamış 20 sağlıklı donörün T hücreleri seviyesiyle karşılaştırdık" ifadelerini kullandı.